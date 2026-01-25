徳島市で24日、北朝鮮による拉致問題を考える会合が開かれ、帰国した拉致被害者らが早期解決を訴えました。この会合は県や政府拉致問題対策本部などが開いたもので会場のあわぎんホールには約150人が参加しました。会では、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの弟で、拉致被害者家族会代表の横田拓也さんや、拉致された可能性がある阿南市出身の「特定失踪者」賀上大助さんの母・文代さんが登壇し、「1日も早い解決を」と