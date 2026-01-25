ÆÁÅç»Ô¤ÇËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡¡Èï³²¼Ô²ÈÂ²¡Ö1Æü¤âÁá¤¤²ò·è¤ò¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
ÆÁÅç»Ô¤Ç24Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤é¤¬Áá´ü²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¹ç¤Ï¸©¤äÀ¯ÉÜÙÇÃ×ÌäÂêÂÐºöËÜÉô¤Ê¤É¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç²ñ¾ì¤Î¤¢¤ï¤®¤ó¥Ûー¥ë¤Ë¤ÏÌó150¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñÂåÉ½¤Î²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¤ä¡¢ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°¤Æî»Ô½Ð¿È¤Î¡ÖÆÃÄê¼ºí©¼Ô¡×²ì¾åÂç½õ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ê¸Âå¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö1Æü¤âÁá¤¤²ò·è¤ò¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢µ¢¹ñÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÏ¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ23Ç¯´Ö²¿°ì¤ÄÊÑ²½¡¦¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï¼ã¤¤¿Í¤Ø¤Î·¼È¯¤¬Âç»ö¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï²£ÅÄÂóÌé¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤¬·¼È¯¡¦·¼ÌØ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤½¸¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×