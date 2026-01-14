2025年に県警が受けた110番通報は7万5000件を超え、5年連続で増加していることが分かりました。県警によりますと、2025年に県警が受けた110番通報は7万5074件と、前の年より1万1735件増え、2020年から5年連続の増加となりました。通報のうち、間違い電話などを除く有効通報は6万8081件で、最も多かったのが交通関係で2万3065件。また、有効通報のうち、拾得物の相談など緊急性のない内容は1万7126件でした。県警は、2024年10月から