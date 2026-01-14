¡Ö110ÈÖÄÌÊó¡×7Ëü5074·ï¡¡5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¡ÚÆÁÅç¡Û
2025Ç¯¤Ë¸©·Ù¤¬¼õ¤±¤¿110ÈÖÄÌÊó¤Ï7Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¸©·Ù¤¬¼õ¤±¤¿110ÈÖÄÌÊó¤Ï7Ëü5074·ï¤È¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê1Ëü1735·ïÁý¤¨¡¢2020Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤Î¤¦¤Á¡¢´Ö°ã¤¤ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤ò½ü¤¯Í¸úÄÌÊó¤Ï6Ëü8081·ï¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸òÄÌ´Ø·¸¤Ç2Ëü3065·ï¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¸úÄÌÊó¤Î¤¦¤Á¡¢½¦ÆÀÊª¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ï1Ëü7126·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¸©Æâ10¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë¼«Æ°²»À¼°ÆÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Î½ªÎ»¤òÂÔ¤¿¤º110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÄÌÊóÁý²Ã¤ÎÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¢ô9110¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£