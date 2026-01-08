日本医師会などが、地域医療に貢献した医師を顕彰する「赤ひげ大賞」にこのほど、県立三好病院の前川裕子医師が選ばれました。「赤ひげ大賞」は、地域のかかりつけ医として住民の生活を支えている医師を顕彰しようと、日本医師会などが2012年に創設しました。今回受賞した前川裕子医師は、東日本大震災から3か月後の2011年6月に被災地・岩手へ移住、岩手県立宮古病院で12年にわたり被災地を支援してきました。2023年10月からは、地