みよし広域連合消防本部は1月6日、自転車の酒気帯び運転で検挙された男性職員ら2人を、停職1か月などの懲戒処分にしたと発表しました。みよし広域連合によりますと、消防本部に勤務する40代の男性主査は2025年8月、三好市池田町で飲酒して自転車を運転したとして、酒気帯び運転の疑いで検挙され、その後、略式命令を受けました。このため、みよし広域連合は6日付でこの男性主査を停職1か月の懲戒処分としました。一方、同じく消防