実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）氏が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。日中の対立について言及する場面があった。視聴者から「中国に国力で敵うわけありませんよね?日本はアジア2位を目指すしかないのでしょうか?」といった質問が寄せられた。これに、ひろゆき氏は「結局、人口というのは国力なので。人口が10億人以上いる国に、1億2000万人で“対抗可能である”というのが間違いだと思うんですよね」と返してい