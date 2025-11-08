Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¡¦Á°£¹»þ£³£°Ê¬¡Ë¤¬£¸Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤Ç±²Ãæ¤Ë¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°Ý¿·ÁÏÀß¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦¶¶²¼Å°»á¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¶¶²¼»á¤Î¡Ö¼ÂÈñÊ¬°Ê¾å¤ËÍø±×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¼ñ»Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð