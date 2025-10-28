µåÃÄÈ¯É½¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº»á¤¬Æ±Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤Î»Ïµå¼°¤ÏÄÌ»»204¾¡¤ÎµåÃÄOB¡¢¥ª¡¼¥ì¥ë¡¦¥Ï¡¼¥·¥å¥Ï¥¤¥¶¡¼»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£ÌîÌÐ»á¤Ï1995Ç¯2·î¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¡£¥È¥ë¥Í¡¼¥ÉÅêË¡¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¡¢13¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.54¤Ç¥¢¥¸¥¢¿Í»Ë¾å½é¤Î¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£¥ª¡¼