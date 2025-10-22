昨年12月に急逝した俳優の中山美穂さんの公式サイトが10月16日に更新され、「非公式グッズ」が販売されているとして、ファンに向け購入しないよう注意を呼び掛けた。 公式サイトによれば、中山さんの氏名・肖像のほか、過去に展開された公式グッズのデザイン等に類似した商品が、許諾なく製作・販売されている事例が確認されているという。 こうしたグッズについて「公式とは一切関係のない非公式品であり、肖像権や著作権等の権