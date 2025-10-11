何の迷いもなく、相手の当たり牌だけをビタッと止める。これが天才と呼ばれる者のプレーだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月10日の第2試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が、自身もテンパイしている中、相手の当たり牌を持ってきた瞬間、まるで悩みもせずに手を崩したシーンに、思わず実況が「なんで打たねぇんだよー！？」と叫ぶ一コマがあった。【映像】堀慎吾、驚愕のビタ止め堀といえば「小さな天才」の異名を