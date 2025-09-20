カターレ富山は９月20日、J２第30節でＶ・ファーレン長崎と敵地で対戦し、１−１のドロー決着。この試合でMF布施谷翔が驚きのゴラッソで先制ゴールを挙げた。２位・長崎のホームに乗り込んだ19位・富山が先手を取る。34分、押し込まれる展開のなか、自陣で長崎の関口正大から布施谷がボールを奪う。すると24歳のMFは顔を上げて、大きく前に出ていたGKの立ち位置を見ると、センターラインの手前から右足で意表を突くロングシ