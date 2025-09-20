J２で衝撃！ 富山MFが“60メートル級”の超ロング弾！ ２位の長崎相手に思わず息をのむ一撃を決める！
カターレ富山は９月20日、J２第30節でＶ・ファーレン長崎と敵地で対戦し、１−１のドロー決着。この試合でMF布施谷翔が驚きのゴラッソで先制ゴールを挙げた。
２位・長崎のホームに乗り込んだ19位・富山が先手を取る。34分、押し込まれる展開のなか、自陣で長崎の関口正大から布施谷がボールを奪う。
すると24歳のMFは顔を上げて、大きく前に出ていたGKの立ち位置を見ると、センターラインの手前から右足で意表を突くロングシュートを狙う。
長崎のGK後藤雅明は懸命にゴール前に戻り、手を伸ばしたがボールには触れず。布施谷の正確なミドルが、GKの頭上を越えてゴールネットを揺らした。
ゴールから約60メートル離れた位置からの超ロング弾。スタジアムも騒然の思わず息をのむ一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】富山のMF布施谷が超ロングシュートで長崎相手に先制！
２位・長崎のホームに乗り込んだ19位・富山が先手を取る。34分、押し込まれる展開のなか、自陣で長崎の関口正大から布施谷がボールを奪う。
すると24歳のMFは顔を上げて、大きく前に出ていたGKの立ち位置を見ると、センターラインの手前から右足で意表を突くロングシュートを狙う。
長崎のGK後藤雅明は懸命にゴール前に戻り、手を伸ばしたがボールには触れず。布施谷の正確なミドルが、GKの頭上を越えてゴールネットを揺らした。
ゴールから約60メートル離れた位置からの超ロング弾。スタジアムも騒然の思わず息をのむ一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】富山のMF布施谷が超ロングシュートで長崎相手に先制！