10日、議会を解散した静岡県伊東市の田久保市長をめぐり、これまでに市役所に寄せられた苦情の電話やメールが1万件を超えました。「選挙の費用は市長が負担するべき」など怒りの声が相次いでいます。【写真を見る】2か月あまりで“1万件超”苦情対応に追われる市職員混乱続く伊東市、市議選の予算は“6300万円”記者「議会の信を問うということだが、自身の信はどうする」静岡・伊東市田久保真紀 市長 （11日）「…