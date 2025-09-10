ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 吉行和子さんの訃報に涙こらえきれず…安住紳一郎アナが鼻をすする 安住紳一郎 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 吉行和子さんの訃報に涙こらえきれず…安住紳一郎アナが鼻をすする 2025年9月10日 9時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ぴったんこカン・カン」で吉行和子さんとたびたび共演した安住紳一郎アナ 10日の「THE TIME，」で、吉行さんの訃報を受け心境を語った 話し終えると表情をゆがめて涙をこらえきれず、鼻をすする場面もあった 記事を読む おすすめ記事 【追悼】吉行和子さん「107歳の母・あぐりを見送り、ひとりになって8年。なくなって悲しむものは持たないけれど、家族のことは大好きだった」 2025年9月9日 10時50分 「御三家」の１人、舟木一夫が橋幸夫さん通夜に参列し悲痛な思い語る「自分の履歴書の１行が…」 2025年9月9日 19時47分 吉行和子さんも 昭和の名女優の訃報相次ぐ…いしだあゆみさん、藤村志保さん、「日活三人娘」和泉雅子さんら 2025年9月9日 9時47分 女優の吉行和子さん死去 90歳 肺炎のため 「3年B組金八先生」、映画「愛の亡霊」などに出演 2025年9月9日 8時9分 里見浩太朗＆天童よしみ 橋幸夫さん追悼「仲間が欠けるのは寂しい」「残念極まる」 2025年9月8日 19時13分