【全2回（前編／後編）の前編】スーパーなどの店頭からコメが消えた「令和の米騒動」――。あれから1年がたってもコメ問題は一向に収まる気配がない。石破茂首相（68）がピンチヒッターとして起用した小泉進次郎農林水産大臣（44）は、解決に獅子奮迅するどころか、とんだ大罪を犯していた。＊＊＊【写真を見る】「土はひび割れ、稲穂は茶黒く変色…」米どころの水田で異変が「備蓄米を放出する決断をした立場としては、あま