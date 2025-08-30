ダートの祭典「JBC2025」が11月3日（祝月）に船橋競馬場（JBCクラシック・スプリント・レディスクラシック）と門別競馬場（JBC2歳優駿）で開催される。船橋競馬場でのJBC開催は2010年第10回以来、15年ぶりとなる。JBC25周年ロゴ発表ゴールド仕様の「25th」ロゴで特別感演出 船橋＆門別開催を象徴テレビCM公開もこれに先立ち、船橋競馬場のホースマンたちが積み重ねてきた挑戦の歴史を描いたプロモーションビデオ「JBC2025 プ