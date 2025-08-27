元五輪候補が教え子に手を出す衝撃事件 添い寝しディープキスか文春オンライン

元五輪候補が教え子に手を出す衝撃事件 添い寝しディープキスか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フィギュアスケート教室コーチによる強姦事件について、文春が報じた
  • 元五輪候補のコーチの自宅に教え子の中2少女とその妹が預けられていたそう
  • コーチは事件当日の夜、少女に添い寝し、ディープキスなどをしたとされる
