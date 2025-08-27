ニューストップ > 国内ニュース > 元五輪候補が教え子に手を出す衝撃事件 添い寝しディープキスか フィギュアスケート わいせつ・性犯罪 時事ニュース 文春オンライン 元五輪候補が教え子に手を出す衝撃事件 添い寝しディープキスか 2025年8月27日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フィギュアスケート教室コーチによる強姦事件について、文春が報じた 元五輪候補のコーチの自宅に教え子の中2少女とその妹が預けられていたそう コーチは事件当日の夜、少女に添い寝し、ディープキスなどをしたとされる 記事を読む おすすめ記事 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「マジで抹殺されたほうがいい」鳥羽シェフ オープン初日に広末元夫を罵倒、スタッフも暇と吐露…古民家レストラン閉店までの波乱 2025年8月26日 17時20分 「確定じゃん」藤森慎吾 “一般人妻”の年齢初告白でファンが確信したお相手の“正体” 2025年8月26日 18時27分 「中野劇団員殺害事件」から10年 恋人を奪われた役者・宇津木泰蔵さんが語る“真実と再出発” 2025年8月26日 16時1分 【速報】幼い子ども3人を自宅に置き去り「友人と飲食しに行っていた」30歳母親を逮捕 北海道 2025年8月25日 17時36分