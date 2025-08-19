¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×cignature¡Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¶á¶·¤òÅÁ¤¨¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ý¥í¥ê¤·¤½¤¦¡©¡È¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡É¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï8·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Âç¤­¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥