Photo: はらいさん 結構印象変わります。iPhoneやiPad、Macなどの主要Apple（アップル）製品で新しいデザインとして採用されたLiquid Glass（リキッドグラス）。実はApple Watchもその対象に含まれています。今回watchOS 26のパブリックベータ版を試す許可をAppleから得たため、最新watchOSで変わった見た目について触れていきます。「写真」文字盤に"ガラス"が追加