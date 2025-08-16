来週（2025年8月18日〜8月24日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年8月11日〜8月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『無理な親切をやめていくでしょう』｜総合運｜★★☆☆☆変わりゆく周囲の状況を助けてあげたいと思わなくなります。自分と他者との線引きをしてい