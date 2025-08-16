【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年8月18日〜8月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月18日〜8月24日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月11日〜8月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『無理な親切をやめていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
変わりゆく周囲の状況を助けてあげたいと思わなくなります。自分と他者との線引きをしていくでしょう。その上で自分がどうしていきたいと思うかを見てみたいようです。仕事や公の場では自分の意識に周囲のレベルがついて来ないです。細かく改善したいことも、共感してくれる人が少ないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
駆け引きをしてしまうかしないでいられるかで、流れが変わっていきます。してしまうと自分の立場が危うくなりますが、しないでいれば、相手からの印象がアップするでしょう。シングルの方は、人生の区切りのタイミングがきている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が長い先のことまでイメージしてくれています。
｜時期｜
8月19日 嘘を重ねる ／ 8月21日 自分を守りすぎてしまう
｜ラッキーアイテム｜
部屋着
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞