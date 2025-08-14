タレントのホラン千秋が１３日深夜放送の「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演し、周囲から「選挙に出るんでしょ？」と言われて、うんざりしていることを告白した。今年３月にＴＢＳの帯番組「Ｎスタ」を卒業したホランは「帯を辞めるってすごいことなので、みんな何かがないと辞めないと思っている。結婚か、妊娠か、女優か、選挙かみたいに言われたんでんすけど別にどれでもない」と改めて否定。続けて「３か月が