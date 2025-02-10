3連敗からの・・・逆転勝訴。息子（Xさん）の無念が晴れた。 長時間残業等でうつ病に罹患（りかん）した息子が自死に追い込まれ、遺族が労災を求めた事件である。労働基準監督署の審理では3連敗したが、裁判所は「労災を認める」と判断した。（福岡地裁 R6.7.5） 以下、事件の詳細だ。 自死に至るまでの経緯 会社は、一​​戸建て住宅などの建築請負・販売などを業としている。Xさんは新入社員で、営業職として住宅