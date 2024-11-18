日本からクジラの肉を二十数回にわたり4600kgも密輸入した韓国の50代女性が、執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。【注目】1kgの金を“肛門”に…韓国女性たちの「肛門密輸」釜山（プサン）地裁・刑事11単独（チョン・スンヨル部長判事）は、食品衛生法違反および野生生物保護・管理に関する法律違反の疑いで拘束起訴された50代女性A氏に対し、懲役2年、執行猶予3年を宣告したと、11月17日に明らかにした。裁判所が認定した犯罪事