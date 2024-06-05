千原ジュニアが４日深夜の読売テレビ「にけつッ！！」で、吉本重鎮に留守番電話でキレられたことを明かした。今春の同番組でケンドーコバヤシが、ロケで一緒になった西川きよしの妙な負けん気の強さが起こした神社階段での大転倒をコミカルに披露したことで、ジュニアにもきよしから御礼電話があったというが…。ジュニアは、最初のきよしからの電話着信が入っており、かけ返したところ、きよしは電話に出ず。運悪く「このラ