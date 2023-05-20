【米国カリフォルニア州サンディエゴ１９日（日本時間２０日）発】レッドソックスの吉田正尚外野手（２９）は敵地でのパドレス戦に「５番ＤＨ」で先発し、左前打、二ゴロ、遊ゴロ、投ゴロで４打数１安打、打率は２割９分９厘になった。レッドソックスは６―１でパドレスを下し３連勝。４番ディバースは２回に先制の１２号ソロ、３回に１３号３ランと２打席連続で本塁打を放つ大車輪の活躍だった。初めて訪れるパドレスの本拠地ペ