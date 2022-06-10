¥«¥×¥³¥ó¤Ï6·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Nintendo Switch¡¿PlayStation 4¡¿Xbox One¡¿PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØCapcom Arcade Stadium¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DLC¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼? - The World Warrior -¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²èÁü¤ÏMy Nintendo Store¡ØCapcom Arcade Stadium¡§¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II - The World Warrior -¡Ù¤è¤ê¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II - The World Warrior -¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼?¡Ù¡Ë¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¥¢¡¼