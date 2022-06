カプコンは6月10日(金)、Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/PC(Steam)向けに配信中の『Capcom Arcade Stadium』において、DLC『ストリートファイター? - The World Warrior -』の無料配信を開始した。画像はMy Nintendo Store『Capcom Arcade Stadium:ストリートファイターII - The World Warrior -』より『ストリートファイターII - The World Warrior -』(以下、『ストリートファイター?』)は、1991年にアー