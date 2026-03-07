【複利計算 シミュレーション】老後2,000万円問題を“数字”で解決へ──積立・利回り・複利効果を一瞬で可視化する資産設計ツール公開
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、将来資産に不安を抱える一般投資家に向けて、【複利計算 シミュレーション】を公開しました。
本ツールは、初期資金・利回り・積立額・複利頻度を入力するだけで、将来の資産推移をグラフで可視化する資産設計支援ツールです。「毎月3万円の積立で足りるのか？」「年利5％で本当に老後資金は作れるのか？」といった疑問を、感覚ではなく数字で確認可能。NISAや投資信託など長期運用を前提とした方に最適化されており、誰でも簡単に未来の資産成長カーブを描くことができます。
【複利計算 シミュレーション】利回り・積立・複利効果を構造的に可視化する資産成長ツール
■なぜ“なんとなく投資”では不安が消えないのか
新NISAの開始以降、投資を始める人は増えました。しかし同時に、こんな声も増えています。
「毎月積み立てているけど、本当にこれで足りるの？」
「年利5％って現実的？それで将来いくらになるの？」
「老後2,000万円って、今の自分のペースで届くの？」
多くの方が、投資はしているのに、未来の金額を具体的に知らないという状態にあります。
これが“漠然とした不安”の正体です。
■安心は“感覚”ではなく“可視化”から生まれる
将来不安を消す方法は、収入を急に増やすことではありません。
必要なのは、「今のペースで続けた場合の未来」を正確に知ることです。
【複利計算 シミュレーション】は、
資金 × 利回り × 時間 × 積立
という資産形成の基本構造を、誰でも理解できる形に落とし込みました。
入力はシンプル。
・初期資金
・想定年利
・積立額
・複利頻度
これだけで、1年後、そしてその先の成長イメージが明確になります。
■“複利”を正しく理解していますか？
アインシュタインが「人類最大の発明」と評したとも言われる複利効果。
しかし実際に、その威力を数字で理解している人は多くありません。
例えば、
年利3％と5％の違いは小さく見えます。
しかし20年後には、資産差は大きく開きます。
この“時間による差”を体感できるのが、
【複利計算 シミュレーション】の最大の価値です。
■積立額はいくらが正解なのか？
「毎月1万円でいいのか？」
「3万円なら安心？」
「ボーナス時に増やすべき？」
答えは人それぞれですが、
重要なのは“感覚”ではなく“目標から逆算する”ことです。
目標金額を設定し、
現在の利回り想定を入力し、
不足するなら積立額を調整する。
このシンプルなプロセスを、誰でも数秒で実行できるのが本ツールです。
■NISA時代に必要なのは「設計力」
これからの資産形成は、
「良い銘柄を選ぶこと」以上に
「続けられる設計を作ること」が重要になります。
・無理のない積立額
・現実的な利回り想定
・時間を味方につける複利設計
【複利計算 シミュレーション】は、
投資判断の前段階である“設計フェーズ”を支援します。
■数字を知るだけで、投資は怖くなくなる
将来が見えないから怖い。
だから値動きに一喜一憂してしまう。
しかし、
「このまま続ければ20年後に○○円になる」
と明確に分かれば、
日々の価格変動に振り回されることは減ります。
安心は、根拠から生まれます。
■家族で共有できる資産設計ツール
本ツールは専門知識を必要としません。
スマホ・PC対応で、直感的に使える設計です。
ご夫婦での将来設計、
子どもの教育資金試算、
老後資金の確認など、
家族会議の基盤ツールとしても活用可能です。
■未来は「知った瞬間」から変わる
投資は難しいものではありません。
難しく感じるのは、未来が見えないからです。
【複利計算 シミュレーション】は、
あなたの将来資産を“見える化”します。
今のままで足りるのか。
積立を増やすべきか。
目標は現実的か。
その答えを、今日この瞬間に知ることができます。
将来の安心は、
行動ではなく「確認」から始まります。
https://www.phoenixconnect.jp/fukuri_unyou_keisan