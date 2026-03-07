【複利計算 シミュレーション】老後2,000万円問題を“数字”で解決へ──積立・利回り・複利効果を一瞬で可視化する資産設計ツール公開

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、将来資産に不安を抱える一般投資家に向けて、【複利計算 シミュレーション】を公開しました。

本ツールは、初期資金・利回り・積立額・複利頻度を入力するだけで、将来の資産推移をグラフで可視化する資産設計支援ツールです。「毎月3万円の積立で足りるのか？」「年利5％で本当に老後資金は作れるのか？」といった疑問を、感覚ではなく数字で確認可能。NISAや投資信託など長期運用を前提とした方に最適化されており、誰でも簡単に未来の資産成長カーブを描くことができます。

【複利計算 シミュレーション】利回り・積立・複利効果を構造的に可視化する資産成長ツール

■なぜ“なんとなく投資”では不安が消えないのか

新NISAの開始以降、投資を始める人は増えました。しかし同時に、こんな声も増えています。

「毎月積み立てているけど、本当にこれで足りるの？」

「年利5％って現実的？それで将来いくらになるの？」

「老後2,000万円って、今の自分のペースで届くの？」

多くの方が、投資はしているのに、未来の金額を具体的に知らないという状態にあります。

これが“漠然とした不安”の正体です。

■安心は“感覚”ではなく“可視化”から生まれる

将来不安を消す方法は、収入を急に増やすことではありません。

必要なのは、「今のペースで続けた場合の未来」を正確に知ることです。

【複利計算 シミュレーション】は、

資金 × 利回り × 時間 × 積立

という資産形成の基本構造を、誰でも理解できる形に落とし込みました。

入力はシンプル。

・初期資金

・想定年利

・積立額

・複利頻度

これだけで、1年後、そしてその先の成長イメージが明確になります。

■“複利”を正しく理解していますか？

アインシュタインが「人類最大の発明」と評したとも言われる複利効果。

しかし実際に、その威力を数字で理解している人は多くありません。

例えば、

年利3％と5％の違いは小さく見えます。

しかし20年後には、資産差は大きく開きます。

この“時間による差”を体感できるのが、

【複利計算 シミュレーション】の最大の価値です。

■積立額はいくらが正解なのか？

「毎月1万円でいいのか？」

「3万円なら安心？」

「ボーナス時に増やすべき？」

答えは人それぞれですが、

重要なのは“感覚”ではなく“目標から逆算する”ことです。

目標金額を設定し、

現在の利回り想定を入力し、

不足するなら積立額を調整する。

このシンプルなプロセスを、誰でも数秒で実行できるのが本ツールです。

■NISA時代に必要なのは「設計力」

これからの資産形成は、

「良い銘柄を選ぶこと」以上に

「続けられる設計を作ること」が重要になります。

・無理のない積立額

・現実的な利回り想定

・時間を味方につける複利設計

【複利計算 シミュレーション】は、

投資判断の前段階である“設計フェーズ”を支援します。

■数字を知るだけで、投資は怖くなくなる

将来が見えないから怖い。

だから値動きに一喜一憂してしまう。

しかし、

「このまま続ければ20年後に○○円になる」

と明確に分かれば、

日々の価格変動に振り回されることは減ります。

安心は、根拠から生まれます。

■家族で共有できる資産設計ツール

本ツールは専門知識を必要としません。

スマホ・PC対応で、直感的に使える設計です。

ご夫婦での将来設計、

子どもの教育資金試算、

老後資金の確認など、

家族会議の基盤ツールとしても活用可能です。

■未来は「知った瞬間」から変わる

投資は難しいものではありません。

難しく感じるのは、未来が見えないからです。

【複利計算 シミュレーション】は、

あなたの将来資産を“見える化”します。

今のままで足りるのか。

積立を増やすべきか。

目標は現実的か。

その答えを、今日この瞬間に知ることができます。

将来の安心は、

行動ではなく「確認」から始まります。

→【複利計算 シミュレーション】利回り・積立・複利効果を構造的に可視化する資産成長ツール

https://www.phoenixconnect.jp/fukuri_unyou_keisan