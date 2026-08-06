意外と知らないカップ焼きそばの罠？内科医が教える「マヨネーズ」で血糖値の急上昇を防ぐ意外な方法

知っておきたい、マックシェイクMサイズを飲むと体内で何が起きるのか。医師が血糖値変動を自ら検証

知っておきたい「粉もん」の真実…たこ焼きとお好み焼き、食後の血糖値を爆上げするのはどっち？

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥