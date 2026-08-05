ドラマ考察系YouTuberが指摘する『Tシャツが乾くまで』の盲点。生方美久脚本における手紙の重要性
ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【Tシャツが乾くまで】第４話ドラマ考察 充が送ってきた手紙の意味！ 松山ケンイチ 中島歩 高橋文哉 夏帆 蒼井優」を公開した。TBSドラマ『Tシャツが乾くまで』第4話に登場した、行方不明の夫・瀬尾充（松山ケンイチ）から妻・咲子（蒼井優）へ届いた手紙の真意について、独自の考察を展開している。
動画では、充から咲子に届いた手紙の内容が「乾きが悪くなったら、フィルターの掃除してね」という一文と、洗濯機の絵に添えられた矢印のみだったことについて言及。トケル氏は、視聴者から「ふざけてる」と批判があがっていることに触れつつ、「充は大真面目にこれを書いたんじゃないか」と推測する。充が「自分がいないせいで、咲子が困ることは何か」を真剣に考えた結果、乾燥機のフィルター掃除を思いついたと指摘。気持ちを伝えたかったのではなく、咲子に普通の生活をしてほしいという思いから、あのような内容になったと分析した。
さらに、手紙を書くきっかけとして、充が咲子の近況を知っていた点に着目。喫茶店の従業員・矢野直人（高橋文哉）が充と電話でやり取りし、毎週コインランドリーに通う咲子の様子を伝えていたのではないかと考察。「直人は、充から頼まれた行動を取っている」としつつも、咲子を不憫に思う直人の葛藤も指摘した。また、脚本を手掛ける生方美久氏の過去作『silent』や『海のはじまり』を引き合いに出し、同氏の作品において「『書かれた言葉』がすごく大事な役割をすることがある」と、手紙というアイテムの重要性を強調している。
最後にトケル氏は、充が離婚届を残していないことから、本当は咲子から離れたくないはずだと推測。「もうすぐ自分がいなくなると知ってしまった」ため、弱っていく姿を一番好きな人に見せたくないという思いから、自ら身を隠したのではないかと語った。「それが分かっていたら、消えたくなる気持ちも、少し分かる気がします」と述べ、充の痛切な思いに寄り添いながら考察を締めくくった。
動画では、充から咲子に届いた手紙の内容が「乾きが悪くなったら、フィルターの掃除してね」という一文と、洗濯機の絵に添えられた矢印のみだったことについて言及。トケル氏は、視聴者から「ふざけてる」と批判があがっていることに触れつつ、「充は大真面目にこれを書いたんじゃないか」と推測する。充が「自分がいないせいで、咲子が困ることは何か」を真剣に考えた結果、乾燥機のフィルター掃除を思いついたと指摘。気持ちを伝えたかったのではなく、咲子に普通の生活をしてほしいという思いから、あのような内容になったと分析した。
さらに、手紙を書くきっかけとして、充が咲子の近況を知っていた点に着目。喫茶店の従業員・矢野直人（高橋文哉）が充と電話でやり取りし、毎週コインランドリーに通う咲子の様子を伝えていたのではないかと考察。「直人は、充から頼まれた行動を取っている」としつつも、咲子を不憫に思う直人の葛藤も指摘した。また、脚本を手掛ける生方美久氏の過去作『silent』や『海のはじまり』を引き合いに出し、同氏の作品において「『書かれた言葉』がすごく大事な役割をすることがある」と、手紙というアイテムの重要性を強調している。
最後にトケル氏は、充が離婚届を残していないことから、本当は咲子から離れたくないはずだと推測。「もうすぐ自分がいなくなると知ってしまった」ため、弱っていく姿を一番好きな人に見せたくないという思いから、自ら身を隠したのではないかと語った。「それが分かっていたら、消えたくなる気持ちも、少し分かる気がします」と述べ、充の痛切な思いに寄り添いながら考察を締めくくった。
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想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません） ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。