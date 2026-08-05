夏は急冷式のアイスコーヒーがよく飲まれます。自宅で直接作る人もいると思います。今回は、急冷式アイスコーヒーを自宅でおいしく作るコツや味の特徴について、UCCコーヒーアカデミー東京校専任講師の村田果穂さんに聞きました。

【画像】知らなかった…これがUCC直伝、おいしい「アイスコーヒー」の“作り方”です！

水出しと急冷式、決定的な違いとは

村田さんによると、UCCでは「水で丁寧に淹（い）れて作るコーヒー」という意味で、水出しコーヒーを「水淹れコーヒー」と呼んでいるといいます。そこで、本記事では水出しコーヒーを水淹れコーヒーと表記します。

Q.水淹れコーヒーと急冷式アイスコーヒーは何が違うのでしょうか。味や作り方の違いについて、教えてください。

村田さん「水淹れコーヒーと急冷式アイスコーヒーの大きな違いは『抽出方法』です。水淹れコーヒーは、コーヒーの粉（手軽なのはコーヒーバッグタイプ）を水に浸して数時間かけて抽出する方法で、近年では『コールドブリュー』とも呼ばれています。水でゆっくりと抽出するため、コーヒー本来の甘さが引き出されやすく、口当たりがやわらかく、まろやかな味わいになるのが特徴です。

一方、急冷式アイスコーヒーは、ハンドドリップなどホットコーヒーと同じ方法で、お湯を使って抽出する方法です。ポイントは氷の上でコーヒーを抽出し急速に冷やすこと。入れたてのコーヒーの香りやコクをそのまま閉じ込めることができるため、香りの豊かさやしっかりとした飲み応えを楽しめます。

どちらが優れているということではなく、すっきりとした甘みやまろやかさを楽しみたい場合は水淹れコーヒー、香りやコクをしっかり感じたい場合は急冷式アイスコーヒーがおすすめです」

急冷式アイスコーヒーをおいしく作るには？

Q.急冷式アイスコーヒーをおいしく作るコツやNG行為について、それぞれ教えてください。

村田さん「急冷式アイスコーヒーをおいしく作るポイントは、『濃いめに抽出すること』と『素早く冷やすこと』です。

アイスコーヒーは氷で冷やす工程があるため、ホットコーヒーと同じレシピで入れると味が薄く感じられる場合があります。そのため、コーヒーとお湯の比率をおよそ1:10にし、やや濃いめに抽出するのがおすすめです。

また、最初に少量のお湯で約30秒蒸らすことで、コーヒーの香りやコクがしっかり引き出されます。氷はできるだけ溶けにくい大きめの氷やかち割り氷を使用すると、水っぽくなりにくくなります。

急冷式アイスコーヒーを作る際のNG行為としては、『お湯の量が多すぎる』『コーヒー粉の量が少ない』『蒸らし工程を省略する』『抽出後に長時間放置する』といった点が挙げられます。

特に蒸らしを省略して、いきなりたっぷりのお湯を注ぐと、コーヒー本来の香りやコクが十分に抽出されず、物足りない味わいになりやすいため注意が必要です」

どんな人におすすめ？

Q.水淹れコーヒー、急冷式アイスコーヒーはそれぞれどのような人に合う飲み物なのでしょうか。

村田さん「味の好みによっておすすめが異なります。水淹れコーヒーは、やわらかな口当たりや自然な甘みを楽しみたい人、苦味を強く感じるコーヒーが苦手な人に向いています。暑い日にゴクゴク飲みたい方にもおすすめです。

一方、急冷式アイスコーヒーは、コーヒーらしい豊かな香りやコクをしっかり味わいたい人に向いています。ホットコーヒーに近い風味を楽しめるため、普段からコーヒーらしい味わいやコクを重視している人にもおすすめです。

『冷やすと味が薄くなるから夏でもホットコーヒーを飲む』という人もいますが、急冷式アイスコーヒーは濃いめに抽出して、香りやコクをしっかり残すことができますし、水淹れコーヒーは、コーヒーバッグの量を調整することで、濃いめの抽出も可能です。そのため、アイスでも満足感のある味わいを楽しむことが可能です」

急冷式アイスコーヒーの保存期間

Q.急冷式アイスコーヒーの保存期間や保存時の注意点について、教えてください。当日中に飲み切った方がよいのでしょうか。

村田さん「コーヒーは時間の経過とともに香りが失われていくため、できるだけ早めに飲み切ることをおすすめします。特に急冷式アイスコーヒーは、抽出直後が最も香り豊かな状態のため、できれば当日中にお楽しみいただくのが理想です。

保存時は、『清潔な容器を使用する』『必ず冷蔵庫で保管する』『直射日光や高温を避ける』といった点に注意すると、おいしさを保ちやすくなります。

コーヒーは鮮度が味わいに大きく影響する飲み物のため、『作りたてを楽しむ』ことが何よりのおいしさのポイントと言えるでしょう」