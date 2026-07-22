“藤原竜也の顔フィルム”レタス発売「圧倒的なインパクトと素晴らしい仕上がり」…大真面目な理由説明【販売場所一覧あり】
俳優・藤原竜也の「顔」がフィルムにプリントされたレタスが、21日より首都圏や関西圏の一部スーパーマーケットに登場し、話題を集めている。
【画像多数】素晴らしい… “藤原竜也の顔フィルム”レタス売場集合、調理後の姿など
味の素が、夏から秋にかけて国内レタス生産量の約6割を占める生産地・長野県のJA全農長野と共同で『「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」』を実施。野菜売場で目を引く“藤原竜也の顔フィルム”でレタスを包んで販売する。
背景には、大真面目な理由がある。近年の酷暑が、鮮度が命であるレタスの品質維持に大きな影響を与えているという。また、味の素による「夏場の調理とレタス消費に関する実態調査」では、6割以上が家庭でレタスを食べきれずに廃棄した経験があることが分かった。「生サラダ以外の食べ方が分からず、丸ごと1玉を使い切れない」という。
これに対して今回の施策では、『Cook Do』オイスターソースの万能性をいかし、さまざまなレタスのレシピを訴求する。“藤原の顔フィルム”の裏面に掲載されたQRコードから「レタス瞬間消滅レシピ」サイトにアクセスし、レタスをさまざまな食べ方で楽しむことができる。
“藤原の顔フィルム”のレタスは、1万個限定。味の素は「思わず手に取ってしまうインパクトのあるフィルムに包まれたレタスと、レタスを大量消費できる多彩なバリエーションのレシピ展開で、夏場のレタスのフードロス問題の解決を目指してまいります」とアピールする。
「味の素パーク」公式Xでは、藤原が「『レタスの危機だから、顔を貸してくれないか？』との依頼。『いいですよ』とお答えしたら、本当に “顔を貸す”仕事でした。なんでだよ…。売り場でお待ちしています」とコメント。藤原竜也スタッフのXでも「見つけたら教えてください」と呼びかけている。
■名称：「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」
期間：2026年7月21日（火）〜 ※各店舗なくなり次第終了
販売数：1万個
販売先：
・銀座NAGANO 7月21日（火）
・平和堂
7月25日（土）：アル・プラザ守山、アル・プラザ草津、ビバシティ平和堂、アル・プラザ京田辺、アル・プラザ香里園、アル・プラザ茨木、アル・プラザ城陽、アル・プラザ堅田、フレンドマート宇治、フレンドマートMOMOテラス
・コモディイイダ
7月27日（月）：滝野川店、町屋店、東川口店、平井店、上板橋店
7月28日（火）：鹿浜店、東向島店、川口リプレ店、小菅店、朝霞店
■JA全農長野 生産販売部 部長 小林博氏コメント
完成したフィルムを拝見し、圧倒的なインパクトと素晴らしい仕上がりに感激いたしました。
初めて企画の構想を聞いた際には、まさか藤原竜也さんにご協力いただけるとは、と大変驚いたのが率直な感想です。この目を引くパッケージをきっかけに、ぜひ多くの方に『Cook Do』オイスターソースを活用した新しいレシピをお楽しみいただき、長野県産レタスの魅力を余すことなく味わっていただきたいと思います。本施策が、皆様にレタスをおいしく楽しく食べ切っていただくきっかけとなり、ご家庭でのフードロス削減につながることを心より期待しております。
【画像多数】素晴らしい… “藤原竜也の顔フィルム”レタス売場集合、調理後の姿など
味の素が、夏から秋にかけて国内レタス生産量の約6割を占める生産地・長野県のJA全農長野と共同で『「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」』を実施。野菜売場で目を引く“藤原竜也の顔フィルム”でレタスを包んで販売する。
背景には、大真面目な理由がある。近年の酷暑が、鮮度が命であるレタスの品質維持に大きな影響を与えているという。また、味の素による「夏場の調理とレタス消費に関する実態調査」では、6割以上が家庭でレタスを食べきれずに廃棄した経験があることが分かった。「生サラダ以外の食べ方が分からず、丸ごと1玉を使い切れない」という。
“藤原の顔フィルム”のレタスは、1万個限定。味の素は「思わず手に取ってしまうインパクトのあるフィルムに包まれたレタスと、レタスを大量消費できる多彩なバリエーションのレシピ展開で、夏場のレタスのフードロス問題の解決を目指してまいります」とアピールする。
「味の素パーク」公式Xでは、藤原が「『レタスの危機だから、顔を貸してくれないか？』との依頼。『いいですよ』とお答えしたら、本当に “顔を貸す”仕事でした。なんでだよ…。売り場でお待ちしています」とコメント。藤原竜也スタッフのXでも「見つけたら教えてください」と呼びかけている。
■名称：「Cook Do」オイスターソース 藤原竜也の「買ってくレタス」
期間：2026年7月21日（火）〜 ※各店舗なくなり次第終了
販売数：1万個
販売先：
・銀座NAGANO 7月21日（火）
・平和堂
7月25日（土）：アル・プラザ守山、アル・プラザ草津、ビバシティ平和堂、アル・プラザ京田辺、アル・プラザ香里園、アル・プラザ茨木、アル・プラザ城陽、アル・プラザ堅田、フレンドマート宇治、フレンドマートMOMOテラス
・コモディイイダ
7月27日（月）：滝野川店、町屋店、東川口店、平井店、上板橋店
7月28日（火）：鹿浜店、東向島店、川口リプレ店、小菅店、朝霞店
■JA全農長野 生産販売部 部長 小林博氏コメント
完成したフィルムを拝見し、圧倒的なインパクトと素晴らしい仕上がりに感激いたしました。
初めて企画の構想を聞いた際には、まさか藤原竜也さんにご協力いただけるとは、と大変驚いたのが率直な感想です。この目を引くパッケージをきっかけに、ぜひ多くの方に『Cook Do』オイスターソースを活用した新しいレシピをお楽しみいただき、長野県産レタスの魅力を余すことなく味わっていただきたいと思います。本施策が、皆様にレタスをおいしく楽しく食べ切っていただくきっかけとなり、ご家庭でのフードロス削減につながることを心より期待しております。