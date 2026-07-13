レアル・マドリー、国内史上初の異常事態→W杯新記録を樹立！準決勝を前にホンベード＆バイエルン＆パリSG超え！まだまだ伸びるか
レアル・マドリー所属の選手たちが、ワールドカップ１大会における新記録を樹立した。クラブ公式サイトが伝えている。
現在開催されている北中米W杯では、マドリーの主力たちが際立つ活躍を見せており、準決勝を前に合計での得点数が19に到達。史上最多を更新した。内訳は以下の通りだ。
キリアン・エムバぺ（８ゴール／フランス）
ジュード・ベリンガム（６ゴール／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（４ゴール／ブラジル）
アルダ・ギュレル（１ゴール／トルコ）
それまでは、ハンガリーのホンベード（1954年大会）、ドイツのバイエルン（2014年大会）、フランスのパリ・サンジェルマン（2022年大会）が記録した18得点が最多だった。
エムバペが牽引するフランスと、ベリンガムが躍動するイングランドは４強入りを果たしている。どこまで数字を伸ばすのか注目したい。
なお、同じく準決勝に進んでいるスペインは、ラミネ・ヤマルやペドリなど、ラ・リーガ王者のバルセロナから最多８人を選出した一方、その宿敵マドリーからは１人も招集せず。スペイン人の主力は少ないとはいえ、史上初の異常事態となった。
ただ、マルク・ククレジャが７月１日付けで、チェルシーから加入。大会期間中にマドリー所属のスペイン代表選手が誕生した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
現在開催されている北中米W杯では、マドリーの主力たちが際立つ活躍を見せており、準決勝を前に合計での得点数が19に到達。史上最多を更新した。内訳は以下の通りだ。
キリアン・エムバぺ（８ゴール／フランス）
ジュード・ベリンガム（６ゴール／イングランド）
ヴィニシウス・ジュニオール（４ゴール／ブラジル）
アルダ・ギュレル（１ゴール／トルコ）
エムバペが牽引するフランスと、ベリンガムが躍動するイングランドは４強入りを果たしている。どこまで数字を伸ばすのか注目したい。
なお、同じく準決勝に進んでいるスペインは、ラミネ・ヤマルやペドリなど、ラ・リーガ王者のバルセロナから最多８人を選出した一方、その宿敵マドリーからは１人も招集せず。スペイン人の主力は少ないとはいえ、史上初の異常事態となった。
ただ、マルク・ククレジャが７月１日付けで、チェルシーから加入。大会期間中にマドリー所属のスペイン代表選手が誕生した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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