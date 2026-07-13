「ただピッチを歩いているだけだった」ドリブル成功数わずか１回。イブラヒモビッチがイングランド代表MFを酷評「１人少ない状態でプレーしているようなもの」【Ｗ杯】
イングランド代表は現地７月11日、北中米ワールドカップの準々決勝でノルウェー代表とマイアミ・スタジアムで対戦。延長戦の末に２−１の逆転勝利を収めた。
試合後、英メディア『TalkSPORT』は「『イングランドは１人少ない状態でプレーしている』――イブラヒモビッチがイングランドのスター選手を酷評」と見出しを打った記事を掲載。「ノニ・マドゥエケがノルウェー戦で披露したパフォーマンスは、イングランドが“１人少ない状態”で戦っているかのように感じさせるものだった」とし、こう報じた。
「前半はイングランドが低調な内容に終始するなか、マドゥエケは最も厳しい批判を浴び、ハーフタイムで交代を命じられた。トーマス・トゥヘル監督は、クラブでもチームメイトのブカヨ・サカではなく、24歳のマドゥエケを右サイドで先発起用した。しかし、この采配は裏目に出た。
マドゥエケは決定機を１つも演出できず、ドリブル成功数はわずか１回。ファイナルサードへのパスも１本にとどまった。ボールタッチは合計28回で、そのうち敵陣ペナルティエリア内でのタッチは３回のみ。地上戦のデュエルも４回中、半分しか勝てなかった」
同メディアによれば、『FOX SPORTS』でイングランド対ノルウェーの試合を解説した元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチはハーフタイム中、マドゥエケに対して次のような厳しい評価を下した。
「前半のイングランドは、１人少ない状態でプレーしているようなものだ。マドゥエケはフィールドに立っていたけど、ボールを受けるたびに判断を誤り、ただピッチを歩いているだけだった。私がトゥヘルなら交代させる。前半の45分間、彼は何もしていない。ハイドレーションブレイク後も変化は見られなかった」
マドゥエケのプレーに納得がいかなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合後、英メディア『TalkSPORT』は「『イングランドは１人少ない状態でプレーしている』――イブラヒモビッチがイングランドのスター選手を酷評」と見出しを打った記事を掲載。「ノニ・マドゥエケがノルウェー戦で披露したパフォーマンスは、イングランドが“１人少ない状態”で戦っているかのように感じさせるものだった」とし、こう報じた。
マドゥエケは決定機を１つも演出できず、ドリブル成功数はわずか１回。ファイナルサードへのパスも１本にとどまった。ボールタッチは合計28回で、そのうち敵陣ペナルティエリア内でのタッチは３回のみ。地上戦のデュエルも４回中、半分しか勝てなかった」
同メディアによれば、『FOX SPORTS』でイングランド対ノルウェーの試合を解説した元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチはハーフタイム中、マドゥエケに対して次のような厳しい評価を下した。
「前半のイングランドは、１人少ない状態でプレーしているようなものだ。マドゥエケはフィールドに立っていたけど、ボールを受けるたびに判断を誤り、ただピッチを歩いているだけだった。私がトゥヘルなら交代させる。前半の45分間、彼は何もしていない。ハイドレーションブレイク後も変化は見られなかった」
マドゥエケのプレーに納得がいかなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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