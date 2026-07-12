◇W杯北中米大会準々決勝 スペイン 2―1 ベルギー（2026年7月10日 ロサンゼルス競技場）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会準々決勝1試合が10日（日本時間11日）に行われ、スペインがベルギーに2―1で競り勝ち、初優勝した10年大会以来4大会ぶりの4強入りを決めた。スーパーサブのMFミケル・メリノ（30）が2試合連続で終盤に決勝点。勢いに乗るスペインは14日（同15日）の準決勝で強力攻撃陣を擁するフランスと激突する。

コーナーフラッグをくるりと回って場内のサポーターをあおるように両手を上げる。プロ選手だった父親譲りのパフォーマンス。この日は出場から2分後の後半43分、4日前のポルトガル戦は6分後の追加タイム1分だ。切り札のMFメリノがいずれも唯一のシュートでスペインに勝利を呼び込んだ。

決勝トーナメントで2度、途中出場から決勝点を挙げるのはW杯史上初。「偶然なんかじゃない。正しく準備すれば時は来るんだ」と笑った。

1メートル88で空中戦にも強く、アーセナルでは1トップも任される。1月に右足骨折も5月下旬の戦列復帰で間に合った。デラフエンテ監督は「最高のストライカーにも最高の攻撃的MFにもなれる」と信頼。メッシ（アルゼンチン）やエムバペ（フランス）のような絶対的なエースはいないが、この日は2度目の先発起用に応えたMFルイスも先制点とスペインは総合力で戦う。

13日が誕生日のFWヤマルは18歳最後の試合で先制の起点になるなど存在感。シュート6本を放ち、試合の最優秀選手に選ばれた。故障明けから状態を整え、フランスとの対戦が決まった準決勝へ「誰かを恐れている連中がいるなら向こう。僕らは勝っている。恐れはない」と強調。24年欧州選手権準決勝、25年欧州ネーションズリーグ準決勝で連勝した相手に自信を示した。

前回22年カタール大会の日本戦で「三笘の1ミリ」から生まれた田中碧の一撃以来となる失点でGKシモンのW杯連続無失点記録は649分、チームのW杯連続無失点記録も6試合で止まったが、国際Aマッチの連続不敗は1位イタリアの記録まであと1試合に迫る36試合にまで伸びた。真っ向勝負でフランス戦に臨む。