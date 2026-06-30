　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の692ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

862.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
820.59ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
797.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
778.69ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
762.05ポイント　　75日移動平均
756.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
755.50ポイント　　一目均衡表・基準線
736.80ポイント　　25日移動平均
735.04ポイント　　200日移動平均
702.77ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
695.40ポイント　　5日移動平均
694.91ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
692.00ポイント　　30日夜間取引終値
689.00ポイント　　一目均衡表・転換線
653.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
611.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース