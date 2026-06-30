30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の692ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



862.48ポイント ボリンジャーバンド3σ

820.59ポイント ボリンジャーバンド2σ

797.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

778.69ポイント ボリンジャーバンド1σ

762.05ポイント 75日移動平均

756.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

755.50ポイント 一目均衡表・基準線

736.80ポイント 25日移動平均

735.04ポイント 200日移動平均

702.77ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値

695.40ポイント 5日移動平均

694.91ポイント ボリンジャーバンド-1σ

692.00ポイント 30日夜間取引終値

689.00ポイント 一目均衡表・転換線

653.01ポイント ボリンジャーバンド2σ

611.12ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース