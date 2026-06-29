◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。その中で、左膝の負傷で別メニュー調整が続いているMF久保建英（25＝Rマドリード）の欠場を明言した。

久保は1次リーグ初戦のオランダ戦で相手選手と接触し、負傷。以降は決勝Tでの復帰を目指し、別メニュー調整が続いている。会見ではブラジルメディアから久保の出場可否に関する質問がなされ、森保監督は「ブラジル戦に関して、久保はプレーできません」と明言。「まだ全体練習に入ってないですし、まだ個人の走るトレーニングしかできていないので、明日の試合でプレーすることはありません。早く回復することを我々も願っていますし、彼も急ピッチでコンディションを上げてくれています」と語った。

日本は1次リーグ1勝2分けとし、勝ち点5のF組位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。

日本は過去4度W杯で決勝Tに進出したが、いずれも初戦敗退に終わった。森保関東は「我々はさらに上を目指して戦うという意味では、選手たちがここからがW杯と言えるようになったのは日本サッカーの発展があるからこそ」と指摘し、「我々が勝利を目指して全力を出し切り、勝利をつかみ取れるようにしたい。相手は世界のトップトップの強豪で、W杯で5回優勝したことのあるブラジルですが、勝利をつかみ取れるように挑みたいと思います」と言葉に力を込めた。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。