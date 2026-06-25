1977年に持ち帰り寿司（すし）専門店として誕生し、創業50周年を迎える回転寿司チェーン「くら寿司」（大阪府堺市）が、「熟成中とろ（一貫）」「北海道サーモン（一貫）」「かに身軍艦（一貫）」「地中海中とろ（一貫）」を110円（以下、税込み）で販売する「創業50年祭」を6月26日から期間限定で実施します。

【画像】でわかりやすく！ 中とろ、サーモンが“無料”になる方法がコレです！

さらに、新しく導入する「QRクーポンサービス」を期間中に利用すると、対象商品が一皿無料になります。クーポンは、キャンペーン期間前に、店頭で掲示している対象商品のQRコードを読み取ると取得できる「予告クーポン」と、期間中にテレビCMやウェブ広告に表示するQRコードを読み取ると取得できる「期間中クーポン」の2種類があります。取得したクーポンコードのスクリーンショットを会計時にレジで提示すると利用できます。

一皿無料になる同キャンペーンは4週にわかれて実施。同日からの第1弾対象品は「熟成中とろ（一貫）」、7月10日からの第2弾は「北海道サーモン（一貫）」、同月24日からの第3弾は「かに身軍艦（一貫）」、8月7日からの第4弾は「地中海中とろ（一貫）」です。QRクーポンサービスは一会計1000円以上で1回のみ利用が可能とのことです。