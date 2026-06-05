「こんな田舎に急にパトカーやテレビカメラの取材が来ましたから、本当に驚きましたよ。“何事だろう”と思っていましたが、報道で今回の事件を知り、“ああ、あそこの旦那さんね……”と腑に落ちましたね」

回転ずしチェーン「はま寿司」で注文したマグロの寿司に食器用洗剤の容器に入った液体をかける動画を撮影し、SNSに投稿したとして、6月3日に埼玉県警が埼玉県毛呂山町の無職・新西悠太容疑者（43）を威力業務妨害の疑いで逮捕した。冒頭の証言は、同容疑者の近隣住民のものだ。

調べに対し、新西容疑者は「注文したマグロの上に、液体をかけ、動画配信をしたことは間違いない」「SNSの再生回数を増やしたかった」などと供述しているという。

「同容疑者は、5月27日午前11時20分ごろ、埼玉県内のはま寿司で、レーン上にあったマグロの寿司に洗剤のような液体をかける動画撮影し、それを後に動画配信アプリ『TikTok』に投稿。動画は即座に拡散され、視聴者からは苦情が殺到しました。

かけた液体について“洗剤の容器に入れた水だった”と主張していますが、今後、はま寿司側は損害賠償請求も含めた厳しい措置をとる予定だといいます」（全国紙社会部記者）

『NEWSポストセブン』の報道によると、新西容疑者には交際をはじめて14年目、結婚して13年目となる妻がいる。小学生の子供もいるようだが、経済面の問題で現在は施設に預けられており、現在は埼玉県内のアパートに夫婦2人で暮らしているようだ。

夫婦の印象について、前出の近隣住民はこう続ける。

「2人が引っ越してきたのは1年前ぐらいでしょうか。当初は新西容疑者が独りで住んでいて、その後、奥さんも引っ越してきたような記憶があります。だから、ずっと2人が夫婦だとも思っていなかったんですよ。新西容疑者はランニングするだけで、いつもプラプラしているし、一体どういう関係なんだろうなと。

奥さんは働いているようでしたが一年中厚着で、仕事に行くときはいつも大きな段ボールを抱えたり、キャリーカートをゴロゴロ転がしながら出かけていくんです。何の仕事をしているのか全く見当がつかず、……ちょっと奇妙な夫婦でした」

自宅近辺では事件前から新西容疑者の“迷惑行為”も度々目撃されていたという。

「前から常識のない人だなあとは思っていたんです。新西容疑者は曜日もお構いなしに、ゴミ収集車が行ってしまった後でも平気でゴミを出してしまうような人。カラスがゴミを散らかして路上に散乱することも何度かありました。そういった“マナー違反”が散見されていたので、今回の逮捕もとうとうそうなっちゃったかという感じです」

また、同容疑者が警察沙汰に巻き込まれたことは今回だけではなかったようだ。別の近隣住民が語る。

「数カ月前にも一度、夫婦が住むアパートの前にパトカーが来たことがあったんです。何をして警察沙汰になったのかは分かりませんが、この辺は田舎ですからパトカーが来ただけでも結構な騒ぎでしたよ。その時はお巡りさんから『あんまり関わらないで、何かあったら言ってください』と声をかけられました」

SNSだけでなく日常生活でも “迷惑系”だったようだーー。