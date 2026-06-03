アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、新曲「B.T.G」を本日配信リリースし、MVを公開した。

「B.T.G」は、aillyの持つ力強さとまっすぐなメッセージを詰め込んだ楽曲だという。

MVは、aillyとして初めて開催されたツアー＜Hello ailly!! 1st Tour 2026＞初日公演となる東京・下北沢シャングリラの密着映像が使われている。ライブ本編の熱量あふれるパフォーマンスシーンはもちろん、開演前の舞台裏やリハーサル風景なども収録。アーティストとしてステージに立つaillyと、その舞台裏で見せる等身大の表情の両面を映し出した作品になっているとのことだ。

なおaillyは、6月7日に東京・渋谷ヒカリエ 4Fイベントデッキでフリーライブ＜Hello ailly!! Free Live〜あいりがとう〜＞を開催予定だ。なお、8月には落語家の蝶花楼桃花、柳亭小痴楽をゲストに迎え、音楽と落語を融合したイベント＜コトダマ “其の一”＞の開催を控えている。6月7日23時59分までローチケプレリク先行とイープラス プレオーダーを受け付けている。

◾️ライブ情報

◇フリーライブ＜Hello ailly!! Free Live〜あいりがとう〜＞

日時：2026年6月7日（日）16:30 START

場所：渋谷ヒカリエデッキ 4F イベントスクエア

出演：ailly / 北澤ゆうほ (the peggies/Q.I.S.)

※観覧無料

詳細：https://ailly.info/live/0607live.html ◇＜コトダマ “其の一”＞

日程：2026年8月21日（金）

場所：東京・浅草花劇場

・昼の部 OPEN/START：14:15/15:00

出演：アンジェリーナ1/3（ailly）、蝶花楼桃花

・夜の部 OPEN/START：18:00/18:45

出演：アンジェリーナ1/3（ailly）、柳亭小痴楽 ローチケプレリク先行 6月3日（水）15:00〜6月7日（日）23:59

詳細：https://l-tike.com/ailly/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kotodama-1/

イープラス プレオーダー受付：6月3日（水）12:00〜6月7日（日）23:59