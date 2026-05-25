「コーディネートが可愛くなる」タンクトップの上手な使い方





タンクトップで「コーディネートが可愛くなる」実例集



ボリュームスカートと合わせてワンピース風に、メンズライクなパンツと合わせてシャープにetc…そんなタンクトップに似合う服や、バランスのとれた組み合わせの実例集。







「肌を包むように」ゆるニットを羽織る

「素肌との組み合わせ」は暑い季節ならではのオシャレの楽しみ。デコルテや腕を潔く出した、タンクトップやキャミソールに「もう１枚」重ねて２枚セット感覚のインナーコンシャスな装い。そんな夏のレイヤードに起用したいのが、素肌をくるむように、あるいは肩にひっかけるようにして羽織るサマーニット。あたたかみのあるニットの重厚感と肌感の抜けが相まった、簡単に作れる絶妙なバランスは、淡い配色をまとめる深みとしても好作用。







2枚ひと組感覚で「ジレとタンク」

合わせの基本だけに羽織るジレにデザイン性を。縦のラインを強調するノースリーブを生かして、細く長いシルエットが使いやすくておすすめ。肩を覆うような「ノースリ気味」のデザインなら腕の華奢見えにもひと役。







あたたかな素材・キレイ色・肌のいい関係

肌の出るタンクトップの長所を生かして、ふんわりとしたやさしい質感で毛足の短いシャギーニットにチェンジ。白やピンクなど明確にかわいい色に合わせるボトムは、失敗しない「デニムでカジュアルダウン」の法則を活用。







Tシャツよりもメリットが多い「使い方」

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