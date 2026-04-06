4月「格好のチャンスのとき」あなたに訪れること【タロット星座占い】





【2026年4月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年4月のあなたの運勢は……？







これまでよりも「今から」生まれ変わる「格好のチャンスです」



「軽やかな春の空気とともに、日々のルーティンに静かなメスを入れるタイミング。前半は、なあなあで続けていたサブスクリプションの解約や、デスク周りの作業環境のアップデート、あるいは朝の時間の使い方など、日常の細部を見直す場面が増えていきます。無自覚に消費していた時間とコストを冷徹に整理し、マインドの余白を生み出すための現実的な調整をするといいでしょう。



視界がクリアになる中旬以降は、外の世界との交流が一気に加速。何気ないSNSでの発信や、知人との知的な会話が、思いがけない仕事や企画へと繋がる予感。ここで求められるのは、過去の実績に甘んじない知性です。ジャケットをきりりと羽織るように、自分の強みを「どう見せ、どう伝えるか」という研ぎ澄まされた自己表現が、未来を大きく左右します。



慣れ親しんだ手法や定番のスタイルに固執するのは少しもったいない時期。話題のツールを仕事に導入してみたり、普段は選ばないニュアンスカラーをメイクに取り入れたりするなど、慣れない表現を軽やかに試す柔軟性を。変化の波をただ待つのではなく、自らの意思で掴みに行く。今年度の運気を豊かにしていく鍵は、新しさにもの怖じしない能動的な姿勢にありそうです。」（mimiel）







【牡羊座】 「小さな思い切り」で運命が好転

【牡牛座】 「慣れを疑ってください」

【双子座】 またとないチャンス！

【蟹座】 「最優先で守るもの」

【獅子座】 これまでにない「規格外の幸運」

【乙女座】 「今すぐ対処してください」



【天秤座】 「とりあえず」を捨てて見違える

【蠍座】 「小さな改善の積み重ね」が鍵

【射手座】 「好奇心」が正解

【山羊座】 選ぶなら「刺激よりも安心感」

【水瓶座】 沈黙は「不運を招きます」

【魚座】 「発想の転換」で回る運







（2026年・4月のあなたの全運勢・最強日を公開）

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