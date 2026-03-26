京都府南丹市で小学5年の男子児童が3月23日から行方不明となっていて、警察などが捜索を続けています。

【写真を見る】京都・南丹市で小5男子児童が行方不明 警察などが捜索続ける 23日午前8時ごろを最後に行方分からず 灰色のトレーナー・ベージュのズボン・黒色のスニーカーなど着用

警察などによりますと、南丹市立園部小学校の5年生・安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、安達さんの父親が車で学校の近くまで送り届けたのを最後に行方がわかっていません。

校内に設置された防犯カメラには、23日に安達さんの姿は映っていないということで、警察や消防は25日までに計約490人態勢で捜索。26日も警察が学校や自宅周辺の捜索を続けています。

安達さんは身長134.5cm、黒色の短髪、やせ型で、胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーに、ベージュのズボン、黒色のスニーカーなどを着用していたということです。

【南丹警察署 生活安全課】0771-62-0110