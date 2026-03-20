¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÄ«9»þ²á¤®¡ÄX¤ËµÞÁý¤·¤¿¥«¥¿¥«¥Ê6Ê¸»ú¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëTL¡×¡¡½é²ó¤«¤é²ò¶Ø¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾Êª¤Ë¡×
¼¢²ì³Ø±à¤Î±þ±ç¤ËÃíÌÜ
¡¡Âè98²óÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡Ê¹Ã»Ò±à¡ËÂè2Æü¤Ï20Æü¡¢Âè1»î¹ç¤Ç¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë¡½Ä¹ºêÀ¾¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éX¾å¤Ç¡¢¤¢¤ë¡È¥«¥¿¥«¥Ê6Ê¸»ú¡É¤¬Áý¿£¤·¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°9»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Î1²óÎ¢¡¢¼¢²ì³Ø±à¤Î¹¶·â¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¼ª¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼¢²ì³Ø±à¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ë¡Ö¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢¡×¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥Æ¡¼¥ë¡×¤Î³Ú¶Ê¤Ç2024Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ð¥º¤ê¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¹µ¤¨Éô°÷¤¿¤Á¤Î¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡X¾å¤Ë¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¡Ö¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬Ê¨Æ¡£NHK¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤â±þ±çÀÊ¤¬ºÆ»°±Ç¤µ¤ì¡¢¡Ö½é²ó¤«¤éÁáÂ®¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢²ò¶Ø¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢¤¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëTL¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑËâ¶Ê´¶¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö¥á¥¬¥í¥Ð¥Ë¥¢Î®¤ì»Ï¤á¤Æ·ã¥¢¥Ä¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼¢²ì³Ø±à¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅÁÅý¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ëww¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¹Ã»Ò±à¤ÎÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë