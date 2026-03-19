「西川口」を抑えた1位は？ 埼玉県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！【2026年調査】
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、全間取りタイプを対象にした総合ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
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第2位：西川口駅2位は「西川口」駅。JR京浜東北・根岸線沿線にあり、池袋まで約20分、大宮まで約19分という距離感です。蕨市にも隣接する市街地エリアで、駅から徒歩圏内には生活に必要な施設がそろいます。近くには野球場やプールを備えた「青木町公園総合運動場」、散策に適した「蕨市民公園」もあります。
第1位：大宮駅1位は「大宮」駅でした。前年に引き続き1位を獲得しています。新幹線の停車駅でもあり、JR・私鉄を合わせて10路線以上が集まる県内最大級のハブ駅です。商業施設や金融機関、オフィスが密集する駅前エリアは、県内有数の都市機能を備えています。
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(文:田中 寛大)