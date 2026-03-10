3月6日に行われた首脳会談後の夕食会での一コマが総理官邸のSNSで公開された。

【映像】突然のサプライズ…笑顔の高市総理→カナダ側が公開した“その後の2人”

突然のバースデーケーキ登場に驚く高市総理。サプライズ演出をしたのは、カナダのカーニー首相だ。

高市総理も、このときの様子を自身のSNSに投稿している。

高市総理「マーク（カーニー首相）が、あす3月7日が私の誕生日であることから、お祝いのケーキを用意してくれた。両国のシンボルである桜とメープルをイメージした可愛らしいケーキ、とても美味しくいただいた。マークからの温かいお祝いに、心から感謝している」

カーニー首相から高市総理へのプレゼントは…

また、カーニー首相からはカナダの木材を使ったドラムスティックが贈られ、総理からは学生時代にアイスホッケー選手だったカーニー首相にホッケーのスティックをプレゼントしたという。

一方、カーニー首相もSNSで感謝の言葉を述べるとともに、両国の関係をさらに深めていくとした。

カーニー首相が公開した映像では、サプライズの後なのだろうか、高市総理がサポーターを外し、にこやかに談笑する2人の様子がみられた。（『ABEMA NEWS』より）