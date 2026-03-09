高木菜那、妹・美帆のラストレースを見届ける「感動をありがとう!!」 切磋琢磨してきたパシュートチームが現地で集結

高木菜那、妹・美帆のラストレースを見届ける「感動をありがとう!!」 切磋琢磨してきたパシュートチームが現地で集結