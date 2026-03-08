3月8日、朝の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）が放送され、同局の黒田みゆアナウンサーが4月から新MCを務めることが発表された。

「2024年からメインMCは、同局の岩田絵里奈アナウンサーが務めてきました。しかし、岩田アナが3月末で退職することがすでに公表されており、それにともない、黒田アナが加入する形となるようです」（テレビ局関係者）

同日の放送では、これまで接点が少なかったMCの中山秀征との “初対面ドッキリ” VTRがオンエアされた。 食事をする黒田アナの背後から中山が登場するという壁越しでの対面となり、黒田アナは驚いたリアクションを見せた。

MC交代の発表は瞬く間にXで話題になり、視聴者からは交代に驚く声とともに、黒田の今後について注目する声が多数あがった。

《黒田みゆアナ、DayDayはどうなる？》

《シューイチMCってことはDAY DAYは今月で卒業、または降板かな》

これまで月曜から金曜の朝に生放送されている情報番組『DayDay.』のMCを担当してきた黒田。前出・テレビ局関係者は、『シューイチ』が決まったことで、『DayDay.』を卒業する日も近いだろうと指摘する。

「『シューイチ』を担当するとなると、週末は必ず生放送に出演することとなります。スケジュール的にも継続は難しいでしょう。さらに、加入にともない公開された黒田アナ本人のコメントでは、《これまでは平日の朝の番組を担当していましたが、これからは中山秀征さんと一緒に、観てくださる皆さんが素敵な日曜日を迎えられるお手伝いができればと思います》と記載されていますから、すでに卒業が決まっているのでしょう」

黒田アナといえば、2月26日、『女性セブン』によりSnow Man・宮舘涼太との熱愛が報じられたばかり。報道後には、熱愛の “禊” として『DayDay.』降板の可能性が指摘されていた。

「『シューイチ』の新MCは、“国民的アイドル” との熱愛報道前に決定していたでしょうから、『DayDay.』降板は熱愛の影響はないでしょうね。『DayDay.』のイメージを持つ人が多いと思いますが、心機一転、新しい環境で花を咲かせてほしいですね」（同）

局が期待する “若手エース” の今後はいかに──。