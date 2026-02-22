◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園 42・195キロ）

初マラソンの吉田響（23＝サンベルクス）が話題を独占した。

スタート地点に立った吉田の全身いたるところに黒テープ。効能を聞かれたサンベルクス陸上部の田中正道総監督は「神経、筋肉の動き、柔軟性を出すためのファイテンのテープです」とコメント。数については、「50枚か、100枚以上は貼ってますね。今朝6時に私の目の前で貼りましたので…」と明かした。

レースが始まると、スローペースに焦れたのか、吉田は何度かペースメーカーにペースアップを促す場面も。8キロ地点でついに彼らを置き去りにして、独り旅が始まった。

田中総監督は「30キロまではペースメーカーについていく、というところはありましたけど…」と想定外だったことを吐露。「いけるのならいってもいいよ、というコーチからの指示もありましたけど、（走りの）リズムが合わず独走したのではないか」と推察した。

単独トップで快走中も、周囲をキョロキョロ見渡したり、沿道のファンに笑顔やガッツポーズを見せるなど、余裕のラン。ただ、給水地点で3度ドリンクを取れなかったことで、レース後半には脱水症状が表れた。37キロで後続に追いつかれ、34位フィニッシュ。初めての42・195キロはホロ苦い結果に終わった。